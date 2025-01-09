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Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu

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İstanbul Ataşehir'de bir ev sahibi, kirasını alamayınca kiracısının oturduğu evin kilidini değiştirdi ve iddiaya göre evdeki değerli eşyaları aldı. Kiracının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da bir ev sahibi, kirasını alamayınca kiracısının oturduğu evin kilidini değiştirdi ve iddiaya göre evdeki değerli eşyaları götürdü.

Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarında İstanbul'da yaşanan enteresan bir olay adliyeye taşındı. Nazım S. isimli şahıs, uzun süredir Tuncay K.'nin İstanbul Ataşehir'deki evinde kiracı olarak ikamet ediyordu. İkili kira konusunda anlaşamayınca sorun mahkemeye taşındı.

DUYDUKLARI ŞOKE ETTİ

İddiaya göre, kiracı Nazım S., 21 Mayıs günü evine gittiğinde kapıyı açmak istedi ancak olmadı. Soluğu emlakçıda alan adam duydukları karşısında şoke oldu. Emlakçı Murat K.'ye kapının kilidinin değiştirildiğini, bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Emlakçının olayla ilgisi olmadığını öğrenen Nazım S., çilingir yardımıyla eve girmeyi başardı.

"EV SAHİBİ EŞYALARI GÖTÜRDÜ" İDDİASI

İddiasına göre, evinde sakladığı 800 euro, 10 bin lirası, bir adet replika Rolex marka saati, altınları ve telefonu ortalıkta yoktu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Nazım S., ev sahibinin kilidi değiştirerek içeri girip para, altın ve değerli eşyasını çaldığını ileri sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dilekçesinde kiracı adam, olay günü evine gittiğinde anahtarının kapıyı açmadığını, bunun üzerine emlakçıya sorduğunu, ardından da ev sahibi Tuncay K.'yi aradığını aktardı. Tuncak K.'nin telefonda kendisine kilidi değiştirdiğini itiraf ettiğini öne süren Nazım S., ev sahibinin anahtarı vermeyeceğini, eve sürekli tebligat ve polis geldiğini, zararını ödeyeceğini, evden çıkmasını istediğine dair söylemlerde bulunduğunu anlattı. Öv sahibi tarafından tehdit edildiğini belirterek, eve girdiğinde para ve değerli eşyalarının evde olmadığını gördüğünü anlatan kiracı Nazım S.'nin şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde o kadar altını ve parası olduğu halde kirasını ödemediğinide yazmışmı

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