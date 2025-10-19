Haberler

Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

İstanbul Kadıköy'de popüler bir mekanda 4 kişi için gelen 10 bin TL'lik hesaba 45 liralık şarj ücreti ilave edilmesi tartışma yarattı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki ünlü bir mekan, aldığı "şarj ücretiyle" sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Restoranların son dönemde artan servis bedeli, kuver ve harcama limiti gibi uygulamaları tartışma konusu olurken, bu olay "yok artık" dedirtti.

"ŞARJI HESABA ŞART ETMİŞLER"

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşe yazısında arkadaşının başına gelen ilginç olayı anlattı. "Şarjı hesaba şarj etmişler!" başlıklı yazısında Cankurt, Kadıköy'de gittiği bir mekandaki uygulamayı şöyle aktardı:

"Geçenlerde arkadaşlarla gittik, gerçekten her şey harikaydı. Ancak bir arkadaşım, aynı mekanda geçen ay yaşadığı bir olayı anlatınca şaştım kaldım! Ödediği yaklaşık 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücretinin de olduğunu söyledi. Başta şaka sandım ama değilmiş!"

"BU NASIL İŞLETME ZİHNİYETİ?"

Cankurt, arkadaşının gösterdiği adisyon fotoğrafı karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti. Ünlü yazar, "Bu nasıl bir işletme zihniyetidir, nasıl bu kadar küçük düşünebilirler anlamadım doğrusu! Gerçekten pes diyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜYOR

Olay kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar, restoranların "her kalemi paraya dönüştürme" anlayışına tepki gösterirken, "45 liraya şarj değil, rezalet" yorumları yapıldı.

Tüketici dernekleri ise bu tür ek ücretlerin önceden açıkça belirtilmemesi halinde haksız kazanç sayılabileceğini hatırlattı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
