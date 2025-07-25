Bulgaristan Polisi, Yasa Dışı Geçiş Yapan Faslı Göçmene Ateş Açtı

Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Faslı bir göçmen, Bulgar sınır polisi tarafından vuruldu. Yaralı göçmen Burgaz'da hastaneye kaldırıldı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 21.00 sıralarında sınır polisinin Türkiye sınırındaki Zvezdets köyü yakınlarında Bulgaristan'a yasa dışı yollardan girmeye çalışan yaklaşık 20 Faslı göçmenden oluşan bir grubu tespit ettiği belirtildi. Polislerin müdahalesiyle düzensiz göçmenlerin çoğunun Türkiye tarafına döndüğü ancak 4'ünün kaçmaya çalıştığı, daha sonra 3 göçmenin "dur" ihtarına uyarak teslim olduğu, 1 düzensiz göçmenin ise kaçmaya devam ettiği aktarıldı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından uyarı ateşine rağmen sınır polisine saldırdığı belirtilen Faslı göçmenin omzundan vurularak yaralandığı, Burgaz'daki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Direktörü Anton Zlatanov, meslektaşlarının eylemlerinin tamamen yasal çerçevede olduğunu savunarak, "Görevli polislerimiz hukuka uygun hareket etmiştir, kendilerinin arkasındayım" dedi. - SOFYA