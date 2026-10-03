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Bülent Tezcan'ın yaralanması olayıyla gündeme gelen Sargın, Aydın'da toprağa verildi

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Bülent Tezcan'ın yaralanması olayıyla gündeme gelen Sargın, Aydın'da toprağa verildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir dairede başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Alparslan Sargın, cenaze töreninin ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sargın, 10 yıl önce Bülent Tezcan'ın silahla yaralanması olayının faili olarak gündeme gelmişti.

Aydın'da bir dairede başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Alparslan Sargın, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Sargın, 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın silahla yaralanması olayının faili olarak gündeme gelmişti.

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 137. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandaki bir daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede yapılan kontrolde Alparslan Sargın, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sargın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Sargın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sargın için Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, MHP Efeler İlçe Başkanı Mesut Gümüş, MHP eski İl Başkanı Burak Pehlivan ve ülkücü camia ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Alparslan Sargın için helallik alındı. Sargın'ın cenazesi, dualar eşliğinde Kemer Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Alparslan Sargın, 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın silahla yaralanması olayıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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