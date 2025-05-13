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Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
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Haberler
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla yeni ilişkisini duyurdu. 2023'te Ceyda Düvenci'den boşanan Şakrak, bu kez kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile birlikteliğini ilan etti. Paylaşımında kullandığı şiirsel ifade ise dikkat çekti.

Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu. 2023 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran Şakrak, özel yaşamındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şakrak, bu kez yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurdu. Şakrak, Instagram hesabı üzerinden stil danışmanı ve oyuncu Duygu Arabacıoğlu ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. İkilinin samimi karesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şakrak, paylaşımının altına "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu düşerek ilişkiyi duyurmuş oldu.

Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti

YAŞ FARKI DETAYI YENİDEN TARTIŞMA YARATTI

Bülent Şakrak daha önce kendisinden 22 yaş küçük olan genç oyuncu Burcu Kirman ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelmişti. Bu kez de, 16 yaş küçük olan Arabacıoğlu ile ilişkisi kamuoyunda dikkat çekti. Çiftin ne zamandır birlikte olduğu bilinmese de, yakın çevreleri bu birlikteliğin yeni olmadığını, ancak duyurulmasının planlı bir tercih olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

sanatçı yaparsa magazin haberi oluyor.

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