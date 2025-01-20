Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının İnşaatı Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmıştı. Yıkılmasının ardından ihale süreci ve yer gösterim işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni Emniyet binası için inşaat çalışmaları başlanıldı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaat çalışmaları hafriyat çalışmalarıyla başladı. Buldan İlçe Emniyet Binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmasının ardından ihale süreci ve yer gösterim işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanıldı. Önceki yerine yapılacak Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı için, Utku Hafriyat tarafından temel kazım ve hafriyat çalışmalarına başlanıldı.

Yaklaşık 10 ay sürmesi beklenilen Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasının 2025 yılının sonlarına doğru hizmete gireceği ve bodrum artı üç kat olacağı öğrenildi. - DENİZLİ