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Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının İnşaatı Başladı

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının İnşaatı Başladı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yerine yeni inşaat çalışmalarına başlandı. Hafriyat çalışmaları ile başlayan süreçte, yeni bina 2025 yılı sonunda hizmete girecek.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmıştı. Yıkılmasının ardından ihale süreci ve yer gösterim işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni Emniyet binası için inşaat çalışmaları başlanıldı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaat çalışmaları hafriyat çalışmalarıyla başladı. Buldan İlçe Emniyet Binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmasının ardından ihale süreci ve yer gösterim işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanıldı. Önceki yerine yapılacak Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı için, Utku Hafriyat tarafından temel kazım ve hafriyat çalışmalarına başlanıldı.

Yaklaşık 10 ay sürmesi beklenilen Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasının 2025 yılının sonlarına doğru hizmete gireceği ve bodrum artı üç kat olacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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