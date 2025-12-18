Bulanık'ta 'Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı' yapıldı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında "Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" yapıldı.

Bulanık Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin genel asayiş tablosu, suçla mücadele stratejileri ve kamu düzenini korumaya yönelik atılacak yeni adımlar geniş bir perspektifle ele alındı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun başkanlık ettiği toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, karakol komutanları ile emniyet ve jandarma birimlerinin operasyonel şube amirleri katıldı.

Toplantının en kritik başlıklarından biri eğitim kurumlarının güvenliği oldu. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin huzur içerisinde eğitim alabilmeleri için okul çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleden servis araçlarının denetimine kadar pek çok konu masaya yatırıldı. "Güvenli Okul Ortamı" projesinin başarısının devam ettirilmesi için emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak devriye faaliyetlerinin artırılması kararlaştırıldı.

Toplantıda sadece asayiş değil, günlük yaşamın kalitesini etkileyen trafik güvenliği de geniş yer buldu. İlçe genelinde hatalı parklanmalar, hız denetimleri ve trafik güvenliğini tehdit eden unsurlar değerlendirilirken; halkın can güvenliği için denetimlerin tavizsiz süreceği mesajı verildi. İlgili birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarındaki suç oranları ve bu oranların düşürülmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan sunumların ve istişarelerin ardından konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Koşansu, "Bulanık'ta suçun önlenmesi ve vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kolluk kuvvetlerimizin koordineli hareketi, ilçemizdeki huzur iklimini daha da pekiştirecektir. Amacımız, devletimizin şefkatini ve gücünü vatandaşımıza en doğru şekilde hissettirmektir" dedi.

Toplantı sonunda, özellikle gece bekçilerinin faaliyetleri, mobil huzur uygulamaları ve ilçedeki stratejik noktalarda kurulu olan kamera sistemlerinin (KGYS) daha etkin kullanımı gibi teknik konular üzerinde de mutabık kalındı. Toplantı, asayişi etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı önleyici güvenlik anlayışıyla hareket edilmesi talimatıyla sona erdi. - MUŞ