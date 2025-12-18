Haberler

Bulanık'ta "Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" yapıldı

Bulanık'ta 'Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında yapılan aylık güvenlik ve asayiş toplantısında, ilçenin asayiş durumu, suçla mücadele stratejileri ve eğitim kurumlarının güvenliği gibi konular ele alındı. Toplantıda, emniyet ve jandarma ekipleri arasında koordinasyonun artırılması kararlaştırıldı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında "Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" yapıldı.

Bulanık Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin genel asayiş tablosu, suçla mücadele stratejileri ve kamu düzenini korumaya yönelik atılacak yeni adımlar geniş bir perspektifle ele alındı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun başkanlık ettiği toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, karakol komutanları ile emniyet ve jandarma birimlerinin operasyonel şube amirleri katıldı.

Toplantının en kritik başlıklarından biri eğitim kurumlarının güvenliği oldu. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin huzur içerisinde eğitim alabilmeleri için okul çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleden servis araçlarının denetimine kadar pek çok konu masaya yatırıldı. "Güvenli Okul Ortamı" projesinin başarısının devam ettirilmesi için emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak devriye faaliyetlerinin artırılması kararlaştırıldı.

Toplantıda sadece asayiş değil, günlük yaşamın kalitesini etkileyen trafik güvenliği de geniş yer buldu. İlçe genelinde hatalı parklanmalar, hız denetimleri ve trafik güvenliğini tehdit eden unsurlar değerlendirilirken; halkın can güvenliği için denetimlerin tavizsiz süreceği mesajı verildi. İlgili birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarındaki suç oranları ve bu oranların düşürülmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan sunumların ve istişarelerin ardından konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Koşansu, "Bulanık'ta suçun önlenmesi ve vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kolluk kuvvetlerimizin koordineli hareketi, ilçemizdeki huzur iklimini daha da pekiştirecektir. Amacımız, devletimizin şefkatini ve gücünü vatandaşımıza en doğru şekilde hissettirmektir" dedi.

Toplantı sonunda, özellikle gece bekçilerinin faaliyetleri, mobil huzur uygulamaları ve ilçedeki stratejik noktalarda kurulu olan kamera sistemlerinin (KGYS) daha etkin kullanımı gibi teknik konular üzerinde de mutabık kalındı. Toplantı, asayişi etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı önleyici güvenlik anlayışıyla hareket edilmesi talimatıyla sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Dün burada 221 gün sonra bir ilk yaşandı
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
Tadic devrede! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Tadic devrede! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Herkes onu konuşuyor! Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci

Herkes onu konuşuyor! Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci
Beykoz'da dehşet anları! Ofisi basan grup eski patronlarını sokak ortasında darp etti

Ofisi talan edip eski patronlarını sokak ortasında dövdüler
title