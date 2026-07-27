Haberler

Bulanık'ta Doğal Gaz Patlaması: Korku Dolu Anlar

Bulanık'ta Doğal Gaz Patlaması: Korku Dolu Anlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş’un Bulanık ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bulanık ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde Murat Karadağ'a ait evde meydana gelen doğalgaz patlaması, çevrede büyük paniğe neden oldu. Şiddetli patlamanın etkisiyle evde büyük hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hızlı ve koordineli müdahaleyle alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi. Patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililerden doğalgaz uyarısı

Yaşanan olayın ardından yetkililer, vatandaşlara doğal gaz güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Doğal gaz kokusu hissedilmesi durumunda elektrik düğmelerine kesinlikle dokunulmaması, ateş yakılmaması ve kıvılcım oluşturabilecek herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ortamın havalandırılarak vakit kaybetmeden ilgili doğal gaz dağıtım şirketi ve acil durum ekiplerine haber verilmesi istendi.

Uzmanlar, doğal gaz kaynaklı tehlikelerin önüne geçebilmek için güvenlik kurallarına titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığına önem çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var

İşte mezarlık katliamının nedeni! AK Partili isim de öldürülmüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı
İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı: Bilgilendirme amaçlı geldik

İfade sorusu soruldu, Mahsun Kırmızıgül karşı çıktı
CHP İzmir'de Yeni Parti temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de 'Yeni Parti' temizliği: 3 ilçe başkanı görevden alındı
Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Bu tarihe dikkat! 3 gün boyunca hiçbir sistem çalışmayacak
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten