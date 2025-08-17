Bucak'ta Yolcu Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Bucak'ta Yolcu Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünü sollayan otomobil, otobüse çarparak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayati tehlikesi bulunuyor.

Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda yolcu otobüsünü sollayıp tekrar sağ şeride geçmek isterken otobüse çarpıp tarlaya uçan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.05 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmahan D.(39) idaresindeki 15 ACS 900 plakalı otomobil Antalya istikametinden Bucak istikametine seyir halinde iken önünde seyreden Emre K.(35) idaresindeki 34 ARB 421 plakalı yolcu otobüsünü sollamak için sol şeride geçip daha sonra tekrar sağ şeride geçmek isterken otobüsün sol ön kısmına çarparak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü İsmahan D. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Elif K. hafif yaralanırken bir diğer yolcu 13 yaşındaki Berru D. ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berru D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken yolcu otobüsü şoförü Emre K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otobüs ise yedek şoför ile yoluna devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi

ABD'den Alaska sonrası kritik açıklama: Rusya toprak tavizleri verdi
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

AK Parti 'kesin ihraç' istedi, Mücahit Birinci istifa etti
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar

Katliam hazırlığı! Dünyayı tedirgin eden plan için toplanıyorlar
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.