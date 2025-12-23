Burdur'da evde çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde çıkan yangının park halindeki hafif ticari araca sıçraması sonucu evde ve araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangın evin altında park halinde olan hafif ticari araca sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde ve hafif ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR