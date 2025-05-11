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Bucak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bucak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beşkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyit Ö. (31) yönetimindeki 15 AAR 630 plakalı kamyonet ile Hasan D. (41) idaresindeki 07 AOR 104 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Betül D. (39), Zeynep Huma D. (11) ve Mehmet Sadi D. (5) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Yakın takip'te bulunduğu tespit edildi

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kamyonet sürücüsü Seyit Ö.'nün öndeki araca yeterli mesafeyi bırakmadan takip ettiği tespit edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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