Bucak'ta Jeneratör Arızası İtfaiyeyi Alarma Geçirdi

Bucak'ta Jeneratör Arızası İtfaiyeyi Alarma Geçirdi
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Burdur'un Bucak ilçesinde bir zincir markette arızalanan jeneratörden çıkan dumanlar, itfaiye ve polis ekiplerinin hızla olay yerine sevk edilmesine neden oldu. Ekipler, arızanın yağ yanmasından kaynaklandığını tespit etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir iş yerinde arızalanan jeneratörden çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Hökez Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin jeneratör sisteminden dumanlar çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan dumanın arızadan meydana geldiğini ve yağın yandığını tespit ederek, jeneratör sistemini devre dışı bıraktı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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