Bucak'ta Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde M.S.'ye ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın, evin yanı sıra bahçedeki ahıra da sıçradı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde evde çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'ye ait bir evde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken bahçede bulunan ahıra da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
