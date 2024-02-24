Üye Girişi
Haberler

Bucak'ta Bahçe Kazası: Adam Ayağını Çapa Makinesine Kaptırdı

Güncelleme:

Burdur'un Bucak ilçesinde bahçeyi çapalarken ayağını çapa makinesine kaptıran bir adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde meydana geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde bahçeyi çapalarken ayağını çapa makinesine kaptıran adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Burdur'un Bucak ilçesi Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye bağlı Sahil Mahallesinde çapa makinesiyle bahçesini süren Mehmet Ali Kıvrak bir anlık dalgınlıkla ayağını makinenin çapasına kaptırdı. Çapanın bacağına saplanmasıyla Kıvrak kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir kesme makinesiyle Kıvrak'ın bacağına saplanan demiri kesip çıkarmasının ardından sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Mehmet Ali Kıvrak ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Burdur Olay İtfaiye Acil Durum Hastane 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title