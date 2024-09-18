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Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum

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Uçakta kedisini pusetten çıkardığı için kendisini uyaran kabine memuruna saldıran Dilan Çıtak Dörter, hızını alamayarak "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum" diyerek polis memurunu da tehdit etti.

Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Dörter'den şikayetçi oldu.

POLİSİ DE TEHDİT ETTİ: YERLER SENİ KOÇUM

Olayın yankıları sürerken Dilan Çıtak Dörter'in havalimanında polis memurunu tehdit ettiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Dilan'ın polis memuruna "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği duyuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak 3-sayfa Magazin Güncel Kabine Hukuk Polis

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Yorumlar (10)

NediyonDegisik:

oyle dedigi anda sacindan tutup yoyo gibi oynamaliydi polisin :D

82
1
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Muhammed Keser:

Uyuşturucunun etkisi.

25
0
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Orhan Özsoy:

Hadi bir yesene görelim beee ne olurrrr

24
1
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T.C. GÖKBÖRÜ:

Gel manisadayyım beni de yesene ünüformamda yok

24
0
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Rotzek:

Bu islah olmamış henüz , Hele bir üç ay cezaevine attın.

18
0
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serkan caner:

meydan bunlara kaldı nerden nereye:)

15
0
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Emre null:

babasıyla arası bozulunca psikolojisi bozuldu garibin hoş görmek lazım o da insan yasasin hümanistlik merhamet ve cömertlik kahrolsun serbest piyasa ve alkol

1
12
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dikduran adam:

SİZİN ANAZIAAVRDNZI SOYNZUSPONUZU

8
1
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Can:

Babası gibi kokoin in mi etkisinde acaba

2
0
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Süleyman Şanalır:

O ünüforma Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü göstermek lazım böylelerine.

0
0
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