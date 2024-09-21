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Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında iki metrobüs çarpıştı. Trafik kazasında hafif yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılırken aynı gün içinde sabah saatlerinde Avcılar'da meydana gelen kaza sonrası bu ikinci kaza, akıllarda soru işaretleri bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kazalar sonucunda trafik akışında ve metrobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını bildirdi.

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında 2 metrobüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı Edirne istikametinde saat 17.22'de 2 metrobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışında ve metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanmadığı ifade edildi.

Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

SABAH SAATLERİNDE 2 KİŞİ DAHA YARALANMIŞTI

Bu kaza akıllara sabah saatlerinde Avcılar'da meydana gelen metrobüs çarpışmasını getirdi. Avcılar'da bir metrobüsün önündeki başka metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası seferler normale döndü.

Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 3-sayfa Avcılar trafik Güncel Yaşam Kaza

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