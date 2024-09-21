Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında 2 metrobüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı Edirne istikametinde saat 17.22'de 2 metrobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışında ve metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanmadığı ifade edildi.

SABAH SAATLERİNDE 2 KİŞİ DAHA YARALANMIŞTI

Bu kaza akıllara sabah saatlerinde Avcılar'da meydana gelen metrobüs çarpışmasını getirdi. Avcılar'da bir metrobüsün önündeki başka metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası seferler normale döndü.