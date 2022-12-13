Bu iddia doğruysa ortalık karışır! Suriyelilerin yoğunlukta olduğu hastanede 2 aylık Türk bebeği yere yatırdılar

Twitter'da ortaya çıkan bir paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yapılan paylaşımda bir bebeğin Hatay'daki bir hastanede yerde yatırıldığı görülürken paylaşımı yapan kişi açıklamaya "Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale?" notunu düştü. Gündem olan paylaşıma Sağlık Bakanlığı'nın destek hesabı ise "Hastanın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi alabilmemiz için size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" şeklinde yorum yaptı.

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir kullanıcının paylaştığı yerde yatırılan bebek görüntüsüne kullanıcılar yorum yağdırdı.

"SURİYELİ OLMADIĞIMIZ İÇİN Mİ BU MÜDAHALE?"

Paylaşımı yapan kişi, yerde yatan bebeğin yeğeni olduğunu iddia ederek "Hatay İskenderun'da servislerin yeri olmadığı dilekçesiyle 2 aylık yeğenimi yerde yatmaya mahkum ediyorlar. Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale? ifadelerini kullandı. Genç kadının paylaşımına Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabını etiketlemesi ise dikkat çekti.

BAKANLIK'TAN YANIT GELDİ

Sağlık Bakanlığı destek hesabı da paylaşıma yorum yaptı. Bakanlıktan yapılan yorumda "Hastanın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi alabilmemiz için size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" denildi.

ÖZDAĞ'DAN "BANA ULABİŞİRSİN" YORUMU

Gündem olan paylaşıma Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ genç kadının yaptığı paylaşıma "Benimle DM'den doğrudan temas kurabilirsiniz" dedi.

Kullanıcılardan gelen tepkiler ise şöyle: