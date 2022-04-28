Kırşehir'de yol kenarındaki ölü köpeklerin görüntüsü yürek sızlattı

Kırşehir'de bir hayvansever tarafından paylaşılan görüntüler Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi. Hayvansever Melek Yıldız, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerle Çiçekdağı ilçesi yolundaki sahipsiz köpek ölümlerine dikkat çekti.

KÖPEKLERİ BESLEMEK İÇİN GİTTİ BU MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Sahipsiz köpeklerle ilgilenen ve son dönemlerde köpek ölümlerinin arttığını söyleyen Yıldız, hayvancılık tesislerinin bulunduğu Çiçekdağı ilçesi yolu üzerindeki köpekleri beslemek için gittiği esnada bazı köpeklerin telef olduğunu dile getirdi.

"İHMALİ OLAN KİŞİLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Yıldız, " Kırşehir'de hayvan bakma, besleme, barınma ve tedavi işlerini gönüllü üstleniyorum. Yaşadığım olay ilk değil belki sonda olmayacak. Besleme yaptığım bölgelerden birinde hayvan ölümlerinin olduğunu gördüm. İçişleri Bakanlığından hayvan ölümlerinde ihmali olan yada etkisi olan kişilerin cezalandırılmasını talep ediyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü yetkilileri de Çiçekdağı Bölgesi'nde telef olan köpeklerin farklı zamanlarda öldüğünü, sebebinin beslenme veya hastalık olabileceğini belirtti" dedi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa