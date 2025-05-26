Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Denizli'de günlük kiralık bir odada konaklayan bir kişi, priz içerisine yerleştirilmiş gizli bir kamera düzeneği fark edince durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sadece söz konusu odada değil, aynı işletmeye ait üç farklı odada daha benzer sistemlerin kurulu olduğunu tespit etti.

KAMERA SİSTEMLERİ AKTİF ÇIKTI

Ekol TV'de yer alan habere göre, üçlü priz içinde yerleştirilen düzeneğin kayıt yaptığı belirlendi. Olayın ardından söz konusu kamera sistemlerine el konulurken, cihazların içerdiği görüntülerin kimlere ait olduğu ve bu görüntülerin ne amaçla kaydedildiği araştırılmaya başlandı.

KİMLERİN KALDIĞI MERAK EDİLİYOR

Emniyet güçleri, ilgili işletmenin sahibi ile bazı çalışanları ifadeye çağırırken, odaların kiralanmasında kullanılan platformlar ile müşteri kayıt sistemleri de incelemeye alındı. Yetkililer, kamera düzeneğinin yerleştirildiği odalarda kimlerin konakladığının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve mağdur olan kişilerin başvuruda bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Geçtiğimiz aylarda Sakarya'da da benzer bir olay yaşanmış; bir bungalov evde tespit edilen gizli kamera düzenekleri büyük yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili işletme sahipleri tutuklanmış, çok sayıda ruhsatsız yapı mühürlenmişti.