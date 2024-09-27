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Kocaeli'de Emniyet ve Jandarmaya 189 Araç Hibe Edildi

Kocaeli'de Emniyet ve Jandarmaya 189 Araç Hibe Edildi
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına hibe edilen 189 araç, düzenlenen bir törenle hizmete alındı. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı. Araçlardan 128'i İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 61'i ise İl Jandarma Komutanlığı'nda kullanılacak. Yetkililer, yeni araçların güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve görünür olmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına hibe edilen 189 araç törenle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve çok sayıda emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları katıldı. Törende, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne 128, İl Jandarma Komutanlığına ise 61 araç hibe edildi.

"61 araç görev yapmak üzere hazır"

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, "20 Eylül tarihinde İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen jandarma emniyet teşkilatımıza 7 bin 204 aracın hizmete alım töreni sonrasında başta trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerinde görev yapmak üzere 2 bin 203 araç, jandarma teşkilatımızın envanterine katılmıştır. Bu araçlarda 38'i otoyol jandarma aracı, 13'ü devriye aracı, 6'sı motosiklet, 3'ü idare hizmet ve 1'i kaza inceleme aracı olmak üzere toplam 61 araç Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapmak üzere hazırdır. Daha önce olduğu gibi vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlamak maksadıyla gece gündüz demeden görevlerini icra eden il jandarma komutanlığımız bu araçlarla birlikte daha da güçlenerek özveriyle görevini yerine getirmeye devam edecektir. Her türlü güvenlik hizmetinin daha etkin bir şekilde yürütülmesinde görev alacak olan yeni araçlarımız, devriyelerimizin daha görünür olmasını sağlayacaktır. Bu vesileyle ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için bünyemize katılan yeni araçların alımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimize ve yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın hizmetinde kullanılmaya hazır olan yeni araçlarımızın ülkemize, milletimize, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bu sayede alanda daha görünür, daha hızlı, daha motiveli şekilde hizmet vereceğiz"

Araçların hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Bugün hizmete alacağımız bu araçların 128 tanesi İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 61 tanesini de İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmete verecektir. Bu araçlar genellikle resmi ve devriye hizmetlerinde kullanılacaktır. Bu sayede alanda daha görünür, daha hızlı, daha motiveli şekilde hizmet vereceğiz. Bu araçlarla görev yapan personelimiz bu araçların teknolojik ve yeni olması motivasyonu ile daha verimli şekilde görev yapacaklarına inanıyoruz. Kocaeli hemşehrilerimize güvenlik açısından kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmak temel hedefimiz. Bu araçlar hedefe ulaşmamızda bize büyük bir destek verecektir" diye konuştu.

"Kuvvete katılacak araçlarla güçlerine güç katacağı olan inancım tamdır"

Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ise "Emniyet teşkilatı ve jandarma çok zor şartlarda görev yapıyorlar. Asayişin ve huzurun temini noktasında her türlü zorluğa göğüs gererek her türlü takdiri hak ediyorlar. Emniyet ve jandarma teşkilatının, güvenlik kuvvetlerinin öncelikli görevlerinden bir tanesi önleyici kolluk tedbiridir. Yani suç işlenmeden engellemek gibi bir vazifeleri vardır. Bugün bu kuvvete katılacak araçlarla güçlerine güç katacağı olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"Yıl sonuna kadar Kocaeli'de tedarik edilecek olan araçlarla beraber de bugünkü sayı yaklaşık 250'yi de geçmiş olacak"

Jandarma ve emniyet biriminin gücüne güç katacağını dile getiren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise "Emniyet ve jandarma teşkilatımızın araç imkan ve kapasitesini artırmak üzere yeni alınan, devletimizin tahsis ettiği, içinde hibelerin de bulunduğu araçların teşkilatlarımıza teslim töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu araçlarla iki kolluk kuvvetimizin de imkan ve kabiliyeti artmış olacak. Kocaeli sokaklarında en ücra noktalara kadar vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlaması noktasında arkadaşlarımız daha sık devriye, daha fazla görünürlük imkanına kavuşmuş olacaklar. Yıl sonuna kadar Kocaeli'de tedarik edilecek olan araçlarla beraber de bugünkü sayı yaklaşık 250'yi de geçmiş olacak. Emniyet ve jandarma teşkilatımıza araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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