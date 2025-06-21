Brezilya'da Sıcak Hava Balonu Yangını: 8 Ölü
Brezilya'nın Praia Grande şehrinde havada alev alan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi taşıyan balonun kazasında, kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve 2 kişi kurtarıldı.
Brezilya'da havada alev alan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande'de 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu havada alev alarak düştü. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye Eyalet Valisi Jorginho Mello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kurtarıldığını aktardı. Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, diğerlerinin arandığını belirtti. - BUENOS AIRES
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa