Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 143'e yükseldi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı arttı. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 143'e yükseldiği belirtilerek, 131 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.

Hükümet, 10,9 milyon nüfuslu eyalette 538 binden fazla kişinin yerinden olduğunu belirterek, 2,34 milyar dolar acil durum harcaması yapılacağını duyurdu. - RİO GRANDE