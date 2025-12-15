Brezilya'da binlerce kişi Bolsonaro için ceza indirimine karşı sokakta

Brezilya'da binlerce kişi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve destekçileri için hapis cezalarının düşürülmesini öngören yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Brezilya'da halk, Temsilciler Meclis'in geçtiğimiz hafta onayladığı darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hapis cezasını düşürecek yasa tasarısına karşı sokağa çıktı. Ülke genelinde Sosyal gruplar, sanatçılar ve siyasi partiler tarafından organize edilen protestolarda tasarıyı onaylayan milletvekillerine tepki gösterildi. Göstericiler, "Af Yok" ve "Kongre halkın düşmanıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Araştırmacılara göre, Brezilya'nın en büyük kenti olan Sao Paulo'da yaklaşık 15 bin kişi toplanırken, Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda ise 20 bin protestocu bir araya geldi. Copacabana Plajı'ndaki protestoya katılan öğretmen Claudio Pfeil, demokrasiyi zayıflatmaya çalışanlara yönelik bir hoşgörüyü Brezilyalıların kabul etmeyeceğini göstermek için gösteriye katıldığını söyledi. Pfeil, "Bir santimetrelik geri adımı bile kabul etmeyeceğiz" ifadeleriyle tasarıya karşı olduklarını vurguladı.

Brezilya'da 2022 seçimlerinde Bolsonaro'yu yenen ve gelecek yıl yeniden aday olmayı planlayan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'nun da tasarıyı kabul etmesi halinde yasayı veto etmesi bekleniyor.

Tasarı oturumda onaylanmıştı

Brezilya Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz hafta yapılan oturumda Bolsonaro'nun hapis cezasını düşürebilecek yasa tasarısı onaylanmıştı. Tasarı darbe suçları da dahil olmak üzere belirli suçlara verilen cezaları ciddi şekilde azaltmayı öngörürken; tasarı üzerine müzakereleri yöneten Milletvekili Paulinho da Forca, "Tasa yasalaşırsa Bolsonaro, cezasını yaklaşık 2 yıl 4 aya düşmüş olarak görecek" açıklamasını yapmıştı.

Oturum karışmıştı

Tasarı oylandığı sırada Temsilciler Meclisi'nde milletvekilleri arasında kargaşa çıkmıştı. Brezilya hükümetini destekleyen solcu milletvekili Glauber Braga, Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda Bolsonaro ve destekçileri için çıkarılması planlanan af tasarısına itiraz etmişti. Solcu milletvekili, "Bir grup darbeci için çıkarılacak affı kabul edilmiş bir karar olarak görmeme hakkımı kullanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bolsonaro darbe teşebbüsüyle suçlanmıştı

Sağ görüşlü olan ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Brezilyalı lider Jair Bolsonaro, ikinci dönemi için yarıştığı 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini solcu mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş ve bu gelişme yerel basın tarafından "kaçış" olarak nitelendirilmişti. Bolsonaro'nun destekçileri, 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer bir şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış, olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlanmış ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edilmişti. Eski devlet başkanı, eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bolsonaro aleyhindeki yasal sürecin tüm yasal prosedürlere uygun olarak ilerlediğini vurgulayan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sürecin yaklaşık 2.5 yıllık soruşturma ve yargılama sürecini içerdiğini vurgulayarak, "Mahkeme karar verdi, kesinleşti. Mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor" ifadelerini kullanmıştı. - RIO DE JANEIRO