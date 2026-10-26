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Bremerhaven'da fırtınada kruvaziyer, 2 bin 428 yolcuyla konteyner gemisine çarptı

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Bremerhaven'da Kanarya Adalarına gitmek üzere limandan ayrılan kruvaziyer, şiddetli fırtınada iskeledeki konteyner gemisine çarptı. 2 bin 428 yolcu ve 922 mürettebatın bulunduğu gemide yaralanan olmadı, gemi iskeleye geri çekildi ve polis soruşturma başlattı.

Almanya'nın Bremerhaven kentinde, Kanarya Adalarına gitmek üzere şiddetli fırtınada limandan ayrılmaya çalışan bir kruvaziyer gemisi, iskelede beklemekte olan konteyner gemisine çarptı. 2 bin 428 yolcu ile 922 mürettebatın ölümden döndüğü o anlar kameralara yansıdı.

Almanya dün gece büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bremen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcu gemisinin yük gemisine çarptığı kaza, Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer gemisinin 2 bin 428 yolcusu ve 922 mürettebatı ile Kanarya Adalarına gitmek üzere Bremerhaven limanından ayrılırken yaşandı. Bremerhaven limanındaki Columbus iskelesinden römorkörler eşliğinde hareket eden Mein Schiff 3 isimli kruvaziyer, şiddetli fırtınanın etkisiyle iskelede beklemekte olan MSC Victorine isimli konteyner gemisine çarptı. Kruvaziyer gemisindeki yolculardan birinin cep telefonu ile görüntülediği kazada iki geminin çarpışma anları kaydedildi. Yolcu gemisinin dış yüzeyinde 10 metrelik yarık açılırken, cankurtaran filikaları parçalandı. Video kaydında 20 günlük tatilde Kanarya Adalarına gitmeye çalışan bir kadın yolcunun çarpma sırasında "Sanırım yolculuk burada sona eriyor" şeklindeki ifadesi de duyuldu.

Kazada yolcular veya mürettebattan yaralanan olmazken, kruvaziyer gemisi Columbus iskelesine geri çekildi. Yolcular ve mürettebat da geceyi gemide geçirdi.

Yolcu gemisinin işletmeciliğini yapan TUI Cruises gün içinde detaylı açıklama yapacağını duyururken polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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