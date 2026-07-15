Haberler

Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, kıraathane ve kafeleri ziyaret ederek vatandaşları hırsızlık, sahte para ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki kıraathane ve kafeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen çalışmada evden hırsızlık, sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Ekipler ayrıca, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgilendirmede bulunurken, vatandaşlara bilinçlendirme amacıyla broşür dağıttı.

Polis ekipleri, suçun önlenmesinde vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şüpheli kişi ve durumların vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Levent adliyeye sevk edildi! İlk görüntüleri geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı

Milyarlarca liralıyı böyle kaldırmışlar! 159 şüpheli yakalandı