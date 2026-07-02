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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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