Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Bozüyük ilçesine bağlı Yeniçepni köyü mevkiinde yol kenarında bulunan dere yatağındaki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan jandarma ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra bölgeye gelen itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı