Haberler

Yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı

Yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, jandarma, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Bozüyük ilçesine bağlı Yeniçepni köyü mevkiinde yol kenarında bulunan dere yatağındaki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan jandarma ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra bölgeye gelen itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler
6 ilde 'modem dolandırıcılığı' operasyonu! Eş zamanlı baskın yapıldı, 31 kişi tutuklandı

Böyle bir dolandırıcılık da varmış! 6 ilde eş zamanlı basıldılar
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler