Bozüyük'te Öğrenciler İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi

Bozüyük'te öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, şiddet, saldırganlık ve zorbalığın önlenmesi ile sosyal medyanın olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi. Seminerde, gençlerin karşılaşabileceği riskler, doğru davranış modelleri ve sosyal medyada güvenli kullanımın önemi üzerinde duruldu. Emniyet yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının gençlerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - BİLECİK