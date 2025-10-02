Haberler

Bozüyük'te Öğrenciler İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi

Bozüyük'te Öğrenciler İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerine şiddet, zorbalık ve sosyal medyanın olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi. Seminerde gençlerin karşılaşabileceği riskler ve güvenli sosyal medya kullanımı ele alındı.

Bozüyük'te öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, şiddet, saldırganlık ve zorbalığın önlenmesi ile sosyal medyanın olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi. Seminerde, gençlerin karşılaşabileceği riskler, doğru davranış modelleri ve sosyal medyada güvenli kullanımın önemi üzerinde duruldu. Emniyet yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının gençlerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti

Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.