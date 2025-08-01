Bozkır'da Yaz Dönemi Emniyet Denetimleri Artırıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte artan nüfus yoğunluğu nedeniyle emniyet ekipleri ilçe merkezinde huzur ve asayiş denetimlerini artırdı.

Bozkır İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaz aylarında ilçe nüfusunun artması ve hareketliliğin yoğunlaşması üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. İlçe merkezinde, özellikle Saat Kulesi çevresinde araçlara yönelik kimlik ve trafik kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar da özellikle akşam saatlerinde ailelerin yoğun olduğu park ve mesire alanlarında emniyet tedbirlerinin daha sık uygulanmasını istedi. - KONYA