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Bozkır’da okul ve çevrelerinde asayiş ile trafik güvenliği denetimi

Bozkır’da okul ve çevrelerinde asayiş ile trafik güvenliği denetimi
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Konya’nın Bozkır ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul ve çevrelerinde asayiş ile trafik güvenliği denetimleri yapıldı. Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde okul servis araçları detaylı bir şekilde incelenirken, öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlara karşı okul çevrelerinde de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, eğitim yılının güven ve huzur içinde geçmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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