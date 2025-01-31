Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi

İmamoğlu'na destek için adliye koridorlarında tek bir slogan attılar
İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Bozdoğan'da Traktör Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bozdoğan'da Traktör Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin 2 yaşındaki çocuğu, babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti ve aile yas içinde.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yabancı uyruklu 2 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besicilik yapan yabancı uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu Nazlı Elhammadı henüz bilinmeyen bir nedenle babasının kullandığı traktörün altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Kızlarının acı haberini alan aile yasa boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Avrupa'da Galatasaray'ı yıkan haber
img

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
img

Ülke puanında son durum belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

Maç biter bitmez yanına koştular
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi! Üretim tesisleri satılıyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim yürürlüğe girdi

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.