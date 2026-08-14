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Bozcaada'da dalışta kaybolan Uğur Savaş 3 gündür aranıyor

Bozcaada'da dalışta kaybolan Uğur Savaş 3 gündür aranıyor
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla avlanmak için denize dalan 46 yaşındaki Uğur Savaş'tan 3 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve deniz polisi koordinasyonunda deniz üstü, hava ve su altı ekipmanlarıyla sürüyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla avlanmak için dalarak kaybolan Uğur Savaş 3 gündür aranıyor.

Bursa'dan ailesiyle birlikte Bozcaada'ya gelen ve adada dalış yapan Uğur Savaş (46), 12 Ağustos saat 05.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize gitti. Savaş, zıpkınla avlanmak için Sulubahçe açıklarını tercih etti. Savaş, suya daldıktan sonra bir daha çıkmadı. Sudan çıkamayınca yanındaki arkadaşı durumu saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve Dalış Timi sevk edildi. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir'den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal ederek arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada ilçemiz Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş isimli vatandaşımızı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etmektedir. Vatandaşımızın en kısa sürede bulunması amacıyla yürütülen arama faaliyetleri; Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin koordinasyonunda titizlikle sürdürülmektedir. Arama çalışmalarına 8 araç, 2 bot, 1 uçak, 1 dron, 1 yandan taramalı sonar cihazı, 1 ROV cihazı, 10 dalgıç ve toplam 59 personel ile havadan, deniz yüzeyinden ve su altında devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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