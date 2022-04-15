Boynuna ip bağlayıp kaçırdıkları genç kadına rezidansta dehşeti yaşatmışlardı! Bir mağdur daha konuştu

Konya'da faaliyet gösteren bir kafeyi işleten Murat D., yanına sevgilisi ve ortağı Sara D. ve arkadaşları Tuğba D'yi de alarak eski elemanları Demet A'nın çalıştığı kafeye gitti. Genç kızı arayıp önemli bir mesele olduğunu ve konuşmak istediğini söyleyen Murat D., dışarı çıkar çıkmaz Demet'i kadın arkadaşları ile birlikte zorla araca bindirdi.

BOĞAZINA İP BAĞLAMIP ZORLA KAÇIRDILAR

Kadınlar tarafından boğazına ip bağlanan ve bıçak çekilen Demet, bağırıp yardım isteyemedi. Şüpheliler genç kızı merkez Selçuklu ilçesinde stüdyo dairelerin olduğu siteye götürdü. Kameralara yakalanmamak için genç kızı arka kapıdan binaya sokan şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları Demet'e işkence yapmaya başladı. Sabah'ın haberine göre şüphelilerden Sara D., "Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın?" dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi. Ancak buna rağmen Sara D. genç kıza inanmayıp işkencelerini sürdürdü. Demet'i çırılçıplak soyan, yüzünde sigara söndüren ve saçını makas ve bıçakla kesen, bu anları da cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, kendisine ve teyzesine zarar vereceği yönünde tehdit edip, 3 saat süren işkencenin ardından genç kızı bıraktı.

''ÖZÜR DİLESEM DE FAYDA ETMEDİ''

Murat D. ve Sara D.'nin ortak işlettiği kafede 1 ay çalıştıktan sonra 1,5 ay önce oradan ayrılan Demet A. yaşadıklarını anlattı. Demet A., "Yanında çalıştığım süre boyunca beni hem sözleri ile hem de hareketleri ile taciz ediyordu. Sürekli yüzümü ellemeler, yaşın bir önemi olmadığı yönünde sözler söylüyordu. Ailemde buranın uygun olmadığın söyledi ve oradan ayrıldım. Olay gecesi önemli bir konu konuşacağını söyleyip beni dışarı çağırdı. Dışarı çıkınca iki kadın saklandığı yerden çıkıp beni zorla araca bindirdi. Bıçak dayayıp, sesimi çıkarmamam istendi. Eve getirdiklerinde elimi kolumu bağladılar. Sevgilisi ile bir ilişkim olmadığını söylememe, haklı olmama rağmen özür dilediysem de fayda etmedi. Sara D. bana işkence yapmayı sürdürdü.

"BENİ TECAVÜZ ETTİRMEKLE TEHDİT ETTİLER"

Çırılçıplak soyup videoya çektiler. Yüzümde sigara söndürüp, saçımı makas ve bıçakla kestiler. Ne kadar yalvarsam da bırakmadılar. Beni tecavüz ettirmekle tehdit ettiler. Cinsel istismarda bulundular. Bu bizim imzamız diyerek göğsüme bıçakla imza attılar. Dayanacak gücüm kalmayınca bıraktılar. Telefonumu gasp ettikleri için kimseden yardım isteyemedim" dedi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, yağma' suçlarından işlem yapıldı. 3 şüpheli Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle adli kontrol alırken, diğer şüpheli genç kıza yönelik eylemleri nedeniyle tutuklandı.

BAŞKA BİR KIZA DAHA AYNILARINI YAPMIŞLAR

Demet A. şüphelilerin kendisinden hemen sonra başka bir kıza da aynısını yaptıklarını belirterek, "O kız da şikayetçi oldu. Ona da bana yaptıklarını yapmışlar. Yakalanınca da bizim kendi kendimize bunları yaptığımızı, bir suçlarının olmadığını söylemişler. Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Ben insanların yüzüne bakamıyorum. Psikolojim alt üst oldu. Hiç suçum yokken bana saatlerce işkence yaptılar. Birde bizi arayıp şikayetimizi geri çekmemizi istiyorlar. Cezalarını çeksinler istiyorum" diye konuştu.

DİĞER MAĞDUR KADIN DA YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Öte yandan Demet A.'yı zorla kaçırıp rezidansta dehşeti yaşatan eski patronu Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşları Tuğba D.'nin işkencesine maruz kalan iç mimar Merve K.'nin de ifadesi ortaya çıktı.

''ALIN İŞTE MERVE BU, İSTEDİĞİNİZİ YAPIN''

Demet A. gibi zorla kaçırılıp bir eve götürüldüğünü anlatan Merve.K., "Murat kolumdan tutup zorla beni daireye soktu. İçerideki kadınlara 'Alın işte Merve bu, istediğinizi yapın' dedi. Saçlarımı ustura ile kesip yüzümde sigara söndürdüler" dedi.