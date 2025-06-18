Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
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Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
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İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan Turgay T. hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullandığı ve suç bağlantıları olduğu iddia edildi. Güvenlik kameralarında küçük kızına şiddet uyguladığı ve madde etkisinde olduğu anlar görüntülendi. Ayrıca, yaklaşık dokuz ay önce bir kuyumcu soygununa iki çocukla birlikte karıştığı öne sürüldü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Turgay T. hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullandığı ve suç bağlantıları olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler ve apartman sakinlerinin ifadeleri üzerine yetkililer harekete geçti.

Eyüpsultan'da bir apartmanda yaşayan Turgay T.'nin çocuklarının yüzlerinde, boğazlarında ve kollarında çeşitli darp izleri tespit edildi. Şüphelerin artması üzerine apartman güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Turgay T.'nin küçük kız çocuğuna şiddet uyguladığı ve madde etkisinde olduğu anlar yer aldı. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre; kamera kayıtlarında şahsın zaman zaman ayakta durmakta zorlandığı, apartman sakinlerinin kapılarını rastgele çalarak rahatsızlık verdiği görüldü. Aynı zamanda evine çok sayıda farklı kişinin geldiği, para alışverişi yapıldığı ve şahısların ellerinden uyuşturucu madde veya hap aldığı anlar da kayıt altına alındı.

ÇOCUKLA KUYUMCU SOYGUNU İDDİASI

Turgay T. hakkında bir diğer çarpıcı iddia ise 9 ay önce yaşanan bir kuyumcu soygununa dair. Görüntülerde şahsın, yanında iki küçük çocukla birlikte olaya karıştığı öne sürüldü. Bu durum, çocukların güvenliği açısından endişeleri daha da artırdı.

ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA

Toplanan deliller ışığında Turgay T.'nin hem kendi çocukları hem de çevresi için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle darp, uyuşturucu kullanımı ve çocukların suç eylemlerine dahil edilmesinin, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

Seni doguran ana o cocugu dogurmuş k cocu

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Haber YorumlarıDeniz Salman:

seni doguran anaya birşryler derimde ne diyeyim evlat iyiside cıkıyor bozuguda birde bunlar evlenip cocuk yapıyolar

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

itin teki

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