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Bostancı'da Bisikletliye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sanık Hakim Karşısına Çıktı

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Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü hakim karşısına çıktı. Ünlü savunmasında, 'Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olamadım' dedi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya suçun değişme ihtimalinden dolayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü hakim karşısına çıktı. Ünlü savunmasında, "Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olamadım" dedi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya suçun değişme ihtimalinden dolayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bostancı'da 18 Temmuz'da polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü (24), bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarparak ölümüne neden oldu. Olayın ardından kaçan Ünlü, 71 gün sonra Anadolu Adliyesi'ne giderek savcılığa teslim oldu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, hakim karşısına çıktı. 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Polisten korkup kaçtı, medyadan korkup teslim olamadı

Temel Ünlü savunmasında, "O gece arkadaşın evinde bir iki bardak viski içtiğim doğrudur, ancak arabada herhangi bir şekilde içki içmedim. Uyuşturucu madde kullanmadım. Araba babama ait bir araçtır. Benim sürücü belgem yoktur, buna rağmen arabaya meraklı olduğum için kullanıyordum. Çorbacıya gitmek üzere arkadaşımla yola koyulduk, ben direksiyondaydım. Arabanın içine esrar bırakmadım. Bostancı istikametine doğru seyir halindeyken polis uygulaması gördüm. Polis memuru başka bir araçla ilgileniyordu, benim de ehliyetim olmadığı için korktum. Aracımı hareket ettirip oradan ayrıldım. İskeleye yaklaştığım sırada yolda bir viraj vardı. Oraya girdiğim anda önümde bir bisiklet gördüm, frene bastım, direksiyonu sağa kırdım fakat duramadım. Arabadan indim fakat çevrede başka bisikletli şahıslar vardı. Üzerime doğru yürüdüler, ben de korktum ve yaya olarak kaçtım. Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olamadım. Daha sonra geldim ve teslim oldum. Pişmanım" dedi.

Dosya Asliye Ceza'dan Ağır Ceza'ya gönderildi

Mahkeme, iddianame ve dosya kapsamına göre sanığa yüklenen suçun "Olası kastla öldürme" suçunu oluşturabileceğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosya, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Suçun değişmesi halinde Temel Ünlü, 'Olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Mahkeme, sanık Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Temel Ünlü hakkında 'Bilinçli taksirler ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asliye Ceza Mahkemesi Savunma Tutuklama Adliye Ölüm Trafik Kazaları Suç Hukuk 3. Sayfa Medya Güncel Haberler

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