Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Vurdu, 5 Saat Sonra Teslim Oldu

İddiaya göre, Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye moto kurye kılığında giren şahıs, kadını silahla ağır yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından fark edildi. O sırada elindeki silahı başına dayayan şahıs, polise teslim olmak istemedi. 5 saat süren ikna çabaları sonucunda teslim olan silahlı saldırgan, Başakşehir Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL