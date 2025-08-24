Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Vurdu, 5 Saat Sonra Teslim Oldu

İstanbul Bahçeşehir'de boşanma aşamasındaki koca, eşini silahla ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. 5 saat süren ikna çabalarının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra silahı kendi başına dayayarak teslim olmayı reddeden şahıs, 5 saat süren ikna çabaları sonucu gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye moto kurye kılığında giren şahıs, kadını silahla ağır yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından fark edildi. O sırada elindeki silahı başına dayayan şahıs, polise teslim olmak istemedi. 5 saat süren ikna çabaları sonucunda teslim olan silahlı saldırgan, Başakşehir Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

