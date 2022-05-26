Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak - Haberler

Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak
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Bursa'da bir evden gelen doğal gaz kokusu üzerine komşular ihbarda bulundu. Ekipler, evde elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurulduğunu ve doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Evde yaşayan kadının sağlık durumu iyiyken; doğal gazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen boşanma aşamasında olduğu kocası ve yanındaki oğlu gözaltına alındı.
Dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.'nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.
EKİPLER KABLOLU DÜZENEK BULDU
Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.
KOCASI VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.'nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Mümdürlüğü'nde sürerken N.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.