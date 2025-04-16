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Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Öldürüldü
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Samsun'da, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi Emine Akpınar, eşi Emrah Akpınar tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Samsun'da bir kişi, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi karısını sokak ortasında kurşun yağdırarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Akpınar (38) boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Emine Akpınar'ın yakınları olay yerine gelerek acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler. Baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Alpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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