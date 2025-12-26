Haberler

Karaman'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürerek intihar etti

Karaman'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürerek intihar etti
Karaman'da, boşanma aşamasındaki 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya, eşi tarafından boğularak öldürüldü. Olay sonrası Mithat Çetinkaya intihar etti. Aile, olayın ardından büyük bir şok yaşadı.

Karaman'da boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini boğarak öldüren koca intihar etti.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Çetinkaya'dan (22) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) evine gitti. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda, Mithat Çetinkaya'nın karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen Fatma Çetinkaya'nın annesi kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Adreste gelen çok sayıda polis ekibi de olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Mithat Çetinkaya'nın evi terk ederek kendi ailesinin yanına giden karısını avukatla görüştürme bahanesiyle eve çağırdığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

