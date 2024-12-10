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Boşanma aşamasındaki eşini katletti, üvey oğlunu ağır yaraladı

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Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybederken, engel olmaya çalışan üvey oğlu yaralandı. Şüpheli, olaydan sonra kaçtı ancak kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürürken olaya engel olmaya çalışan üvey oğlunu da ağır yaraladı.

EŞİNİ VE ÜVEY OĞLUNU BIÇAKLAYIP KAÇTI

Dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşanana olayda, eşi Melike Alhan ile boşanma aşamasında olan Mehmet Erdem Alhan arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Erdem Alhan, eşini bıçakla yaraladı. O sırada evde bulunan kadının oğlu B.K, olaya müdahale etmek istedi. Alhan, üvey oğlunu da bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini katletti, üvey oğlunu ağır yaraladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadın ve oğlunu hastaneye kaldırdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ise, incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ANNE HASTANEDE ÖLDÜ, OĞLUNU TEDAVİSİ İSE SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan Melike Alhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlu B.K.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı, Oğlu Yaralandı: 1 Ölü

ŞÜPHELİ BIÇAKLA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Eşini ve üvey oğlunu bıçaklayarak kaçan şüpheli, yapılan çalışmada Küçükçekmece Gölü mevkiinde tespit edilerek yakalandı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Emniyet sorgusu biten şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşini katletti, üvey oğlunu ağır yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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