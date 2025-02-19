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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

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İzmir'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. isimli adam, boşanma aşamasındaki eşini ormanlık alanda defalarca bıçaklayarak öldürdü. Jandarma, kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; kardeşinin yanında yaşayan Fatma Ş. (34) boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. (40) ile buluştu.

ORMANLIK ALANDA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. ile Fatma Ş. arasında boş arazi yakınında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede vahşete dönüştü. M.Ş, Fatma Ş.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Ş'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma, kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKanarya:

Adil cinsiyetçi olmayan boşanma sonrasında bir eşi diğer eşe ölene kadar nafaka kölesi yapmayan, tazminatlar, tazyik ve nafaka hapisleri yada tek bir eşe çocuğun velayetini verme gibi zulümler kalkarsa boşanma sürecinde neden cinayetler olsun adil boşanmalar olması lazım. Uzaklaştırma kararı delil olmadan kadın sözüyle alınır ama bu karşı tarafı engellemiyor maalesef. Allah rahmet eylesin bu kadına. 6284 ve boşanma kanunları değişmeli kadın cinayetleri son bulacaktır inşallah

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