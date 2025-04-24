Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurup İntihar Eden Cengiz Altınel'in Dramı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurup İntihar Eden Cengiz Altınel'in Dramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşiyle buluşan Cengiz Altınel, eşi Pınar Altınel'i vurduktan sonra intihar etti. Olayın ayrıntıları ve soruşturma süreci devam ediyor.

Kanlı buluşma: Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşiyle konuşmak için buluşan Cengiz Altınel (34), eşi Pınar Altınel'i tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel, iki gün önce Alaçam Etyemez Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde işe başlayan eşi Pınar Altınel ile konuşmak üzere bir araya geldi. Lokantada gerçekleşen buluşmada, çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Ardından silahı kendisine çevirerek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından lokantada detaylı çalışma yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.