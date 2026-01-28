Sokak ortasında karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla boynundan vurarak öldüren Hayrettin Karataş (37), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saat 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hayrettin Karataş, boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş (37) ile evinin önünde karşılaştı. Hayrettin Karataş, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan koca, polis ekipleri tarafından 300 metre mesafede olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan katil zanlısı Hayrettin Karataş, sabah saatlerinde tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Cenaze Ağrı'ya gönderildi

Hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. 7 çocuk annesi kadının cenazesinin, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderildiği öğrenildi. - MANİSA