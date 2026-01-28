Haberler

Sokak ortasında karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'ı sokak ortasında silahla vurarak öldüren Hayrettin Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla boynundan vurarak öldüren Hayrettin Karataş (37), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saat 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hayrettin Karataş, boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş (37) ile evinin önünde karşılaştı. Hayrettin Karataş, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan koca, polis ekipleri tarafından 300 metre mesafede olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan katil zanlısı Hayrettin Karataş, sabah saatlerinde tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Cenaze Ağrı'ya gönderildi

Hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. 7 çocuk annesi kadının cenazesinin, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi