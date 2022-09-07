Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bir adam, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini yaralayan zanlı, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.

Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.'yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayın hemen ardından çekilen görüntülerde ise şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı.

Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Camili 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title