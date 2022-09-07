Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı

Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bir adam, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini yaralayan zanlı, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.

ART ARDA BIÇAKLADI

Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.'yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayın hemen ardından çekilen görüntülerde ise şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı.