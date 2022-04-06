ADANA (İHA) - Adana'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Adana'da bir kişi boşandığı eşini, gece evinde bıçakla öldürüp polisi arayarak ihbar ettikten sonra, intihar girişiminde bulundu

ADANA - Adana'da bir kişi, boşandığı eşini gece evinde bıçakla öldürüp polisi arayarak kendini ihbar ettikten sonra, intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şükriye Gür yaklaşık 3 ay önce sürekli şiddet gördüğü eşi Ümit Sevinç'ten boşandı. Ancak uyuşturucu bağımlısı eski eş kadının peşini bir türlü bırakmadı. Dün gece de Ümit Sevinç eski eşinin evine gelerek konuşmak istediğini söyledi. Genç kadın eski eşini eve alarak konuşmaya başladılar. Bu arada Şükriye Gür teyzesine "Eski eşim geldi beni öldürecek" diye mesaj attı. Ümit Sevinç eşiyle tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Şükriye Gür bu teklifi kabul etmeyince kavga çıktı. Ümit Sevinç bıçağı eşinin boğazına saplayarak onu öldürdü. Daha sonrada polisi arayarak, "Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim" dedi. Telefonu kapattıktan sonra, kendi boğazını da keserek intihar girişiminde bulundu. Polis hemen Gür'ün akrabalarıyla irtibata geçip adresi öğrenip eve gitti. Evin kapısı çalındı ancak kimse cevap vermeyince Can-Kur ekiplerine haber verildi. Ekipler evin kapısını kırıp içeri girdiğinde kadının yatak odasında cansız bedeni ile karşılaşıldı. Ümit Sevinç'in ise ağır yaralı olduğu görülerek ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada genç kadının annesi Hürü Gür ve yakınları da apartmana geldi. Anne ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Anne Gür, kızının 3 ay önce boşandığını damadının uyuşturucu kullandığını kızını çok kıskandığını bu nedenle sürekli şiddet uyguladığını belirterek, "Kızım dayamadı boşandı. Ancak yine peşini bırakmadı. Kızımın sattığı ev parasını da yedi" dedi.

Polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.