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Boşandığı Eşine Araçla Çarpan Kişi Tutuklandı

Boşandığı Eşine Araçla Çarpan Kişi Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, boşandığı eski eşine araçla çarparak ağır yaralayan M.A, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olay, eski eşin yürüdüğü sırada geri geri gelen araçla yaşandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, boşandığını eski eşine araçla çarparak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da oturan boşandığı eski eşi B.B'nin yanına giden M.A (36), birlikte otomobil ile Bafra'ya seyir halindeyken araçta tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonucunda B.B, Osmanbeyli Kavşağı'nda otomobilden inerek yürümeye başladı. İddiaya göre, otomobili kullanan M.A, geri geri gelerek eski eşine çarptı. Çarpma sonucu kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı tutuklandı

Olay sonrası jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu plakası ve kimliği belirlenen şüpheli M.A, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan zanlı, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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