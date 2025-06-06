Bornova'daki Feci Kaza: Genç Anne Baba Hayatını Kaybetti

Bornova'daki Feci Kaza: Genç Anne Baba Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir araç, karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Kazada, genç bir anne baba hayatını kaybederken, 5 aylık bebekleri ve diğer bir kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan aracın karşı şeritteki otomobille çarpıştığı kazada, genç anne baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri ile 1 kişi ağır yaralandı. Çiftin, düğün için İzmir'den Kırşehir'e gittiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine gittiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşı şeride geçerek, Bornova yönünden Kemalpaşa istikametine seyir halinde olan Haydar Aslan (30) yönetimindeki 34 KSP 882 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle E.E.'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, Aslan'ın kullandığı otomobil ise bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 35 KSP 882 plakalı otomobilde sürücü Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan'ın (30) sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. E.E. ve V.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kız kardeşinin düğününe gidiyormuş

Öte yandan meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Haydar Aslan'ın Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'nda trafik jandarması olarak görev yaptığı, kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesi ile birlikte Kırşehir'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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