Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında dinlenen müşteki sanık Gültekin: "Adli talimat dışında herhangi bir işlem yapmam; serçe parmağımı dahi oynatmam"

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararı sonrasında 76 sanığın yargılandığı davada dinlenen müşteki sanık Ufuk Gültekin, "Adli talimat dışında herhangi bir işlem yapmam; serçe parmağımı dahi oynatmam. Görevimi kötüye kullanmam. Savcılardan gelen talep ve talimatlar, hukuka uygun şekilde yerine getirilmiştir" dedi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Müşteki sanıklar Kerem Gökay Öner ve Ufuk Gültekin ise, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı. Mahkeme başkanı, yargılamanın bu celsede devam edeceğini bildirerek, Organize Şube Müdür Yardımcısı müşteki sanık Şevket Demircan'a söz verdi. Demircan, "Serdar Sertçelik savcılık yazısından sonra biz hastaneye yazı yazdık. 112'ye yazı yazıldı. Biz kaçtığından emin olamadık. Ekipler tutanak tutunca biz kaçtığını düşündük. İstihbarat Şube Müdürlüğünden bilgiler geliyordu. Sorumlu kişi Kerem Gökay Öner'di. Biz çalışmamızı yaptık. Operasyonlar esnasında kamera kayıtlarına alırız ele geçirilen malzemeleri tespit etmek için. Bu videolar da basın açıklaması yapılacaksa diye hazır edilir. Ben 5 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da göreve başladım. Ben o gün tamamen şubedeydim. Biz havalimanına geçtik. Murat müdürüm geldi, emir komuta kendisine geçmiş oldu. Mayıs ayında tutuklandıktan sonra bazı basın mensupları Murat Çelik'in orada ne işi var diye yazılar yazdı" dedi.

Beyana karşın söz alan sanık Bora Kaplan, "Serdar Sertçelik'in kendisinin örgüt tarafından tehdit edildiğine karşın bir ses kaydı yoktur" diyerek, Demircan'a yönelik, "Sertçelik'in evine gönderdiğiniz dinleme cihazıyla ilgili adli mercilerden izin aldınız mı?" diye sordu.

Savcı, Sertçelik'in ağabeyinin ve ailesinin örgüt tarafından tehdit edildiğini ilgili mercilere bildirdikten sonra can güvenliği açısından ne gibi tedbirler alındığını ve bunların tutanağa bağlanıp bağlanmadığını sordu. Demircan, bu tehditle ilgili üstlerine bilgi verildiğini, ayrıca Sertçelik'ten ağabeyi açısından herhangi bir sıkıntılı durum oluştuğunda yetkililerle iletişime geçmesinin istendiğini ancak herhangi bir tutanak tutulmadığını söyledi. Demircan, tutuklanıp tahliye olduktan sonra Sertçelik'le hiçbir şekilde temas kurmadığını, böyle bir durumun mümkün olmadığını söyledi. Demircan, sanık ve avukatların yönelttiği sorulara cevap vermeyeceğini söyledi.

Söz alan Kaplan, "Ben adil yargılanmak istiyorum. Benim başka bir talebim yoktur. Reddi hakim talebimiz var. Dijital materyallerle ilgili hiçbir soru sormuyorsunuz, ne bize veriyorsunuz ne kendiniz inceliyorsunuz. Bu nedenle dijital materyallerin incelenmesi, reddi hakim meselesidir. Tarafsız olsanız bakardınız. Murat Çelik ifade verdi, hiçbir soru sormadınız. Onun dışında ben mesajlaşmayı soruyorum, sizin haberiniz yok. Murat Çelik'e de aynı şekilde soru sormuyorsunuz. Kendiniz dijital materyalleri inceleyin, ortaya çıkartın. Biz incelemiyoruz ama siz de incelemiyorsunuz. Dijital materyaller çıkmadığı sürece gerçek ortaya çıkmayacaktır. Bu nedenle reddi hakim talebinde bulunuyoruz" dedi.

Buna karşı cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebine ilişkin ret sebeplerinin ve delillerin bildirilmesi gerektiğini ancak bildirilmediğini belirterek, talep dava sürecini uzatmaya yönelik olduğundan bu talebin reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, 15 dakikalık aranın ardından reddi hakim talebinin somut delil ileri sürülmediği gerekçesiyle reddine karar verdi.

Ardından söz verilmesi üzerine konuşan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski komiserlerinden müşteki sanık Ufuk Gültekin, "Yaklaşık 20 yıldır görev yapmaktayım. 2018 yılında Ankara'ya tayin oldum. 2022 yılında Organize Şube'de göreve başladım. Bir yıl sonra Murat müdür, Kerem müdür ve Şevket müdür ile birlikte çalışmaya başladım. 7 Eylül 2023 tarihinde Şevket müdür, 'Yanına birkaç adam al operasyon yapacağız' dedi. Operasyon gerçekleştirildi. Devamında evraklar toplandı. Bu süreçte biz verilen talimatların gereğini yerine getirdik. Adli talimat dışında herhangi bir işlem yapmam; serçe parmağımı dahi oynatmam. Görevimi kötüye kullanmam. Savcılardan gelen talep ve talimatlar, hukuka uygun şekilde yerine getirilmiştir. Yaklaşık bir ay sonra Kerem müdür beni odasına çağırdı. Serdar Sertçelik'in geleceğini ve benimle görüşeceğini söyledi. Serdar'ın gelişiyle ilgili bildiğim tek husus budur" ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı