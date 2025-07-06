Bolu'nun Göynük İlçesinde Orman Yangını Başladı

Bolu'nun Göynük İlçesinde Orman Yangını Başladı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Hem havadan hem de karadan müdahaleler sürerken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.

Karaardıç köyü kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin Karaardıç bölgesinde alevlerle mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.

Öte yandan, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göynük ilçemizin Karaardıç köyü kırsalında orman yangını meydana gelmiş olup ekiplerimizin hem havadan hem de karadan yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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