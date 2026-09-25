Bolu Mengen'de 64 yaşındaki esnaf araçtan indirilip darbedildi, 1 kişi tutuklandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde 64 yaşındaki esnaf, 'laf atma' meselesi yüzünden tartıştığı şahıs ve yakınları tarafından aracından yaka paça indirilip darbedildi. Burnunda kırıklar oluşan şahsın dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı Mengen ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan M.K. (64), arkadaşını aracıyla evine bırakmak için yola çıktı. İlçe merkezinde otomobiliyle duraklayan M.K. ile o esnada yoldan geçen R.U. arasında iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın bir anda alevlenmesi üzerine R.U., açık olan camdan aracın sürücü koltuğunda oturan M.K.'ye yumruklarla saldırmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerinin hemen yakınındaki iş yerinden çıkan R.U.'nun oğlu G.U. ve 2 çalışanı da kavgaya dahil oldu. Grup, 64 yaşındaki M.K.'yi zorla otomobilden çıkartıp, cadde ortasında tekme ve tokatlarla feci şekilde dövdü. Yakınlarının yardımıyla hastaneye kaldırılan talihsiz adamın burnunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu tespit edildi. Olay sonrası polis ekipleri saldırıya karışan R.U., oğlu G.U. ve 2 iş yeri çalışanını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba R.U. ve diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan, 64 yaşındaki esnafın cadde ortasında 4 kişi tarafından darbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.U.'nun otomobilin içindeki M.K.'ye camdan yumruk atması, ardından olay yerine koşarak gelen grubun yaşlı adamı araçtan dışarı sürükleyerek tekme ve yumruklarla darbettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı